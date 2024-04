Tentano di dare fuoco ad auto di uno psichiatra a Messina: indagini

Cronaca

Si tratta del secondo episodio nel giro di qualche mese ai danni di medici in servizio presso il Papardo

Intimidazione ai danni di un medico psichiatra in servizio al Papardo di Messina. Mentre si trovava in servizio al Servizio psichiatrico diagnosi e cura Messina Nord, poco dopo l’inizio del turno di pomeriggio, qualcuno ha tentato di dare fuoco alla sua auto, rompendo il vetro del lato passeggero e cospargendo di liquido infiammabile l’interno della vettura. Sulla vicenda indaga la Polizia. Si tratta del secondo episodio nel giro di qualche mese ai danni di medici in servizio presso la struttura. “Questo pone importanti interrogativi sulla sicurezza del personale, sanitario e non, sui luoghi di lavoro – dicono dalla Cisl Fp Messina – . Un tema particolarmente caro alla Cisl Fp e alla Cisl in tutte le sue componenti e sul quale convoglieremo tutti gli sforzi possibili senza concedere alcuna deroga”.

