Tentati scontri fra tifosi durante Paternò-Gela: otto denunciati

Eccellenza

Gli otto ultra sono stati indagati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportive.

Cinque ultra del Paternò e tre del Gela sono stati denunciati dal Commissariato di polizia di Adrano alla Procura di Catania per gli scontri avvenuti il 7 gennaio scorso allo stadio Falcone-Borsellino durante una gara di calcio del campionato di Eccellenza.

In quell’occasione le tifoserie delle due squadre hanno tentato più volte, prima e durante la partita, di scontrarsi fisicamente. Tentativo non riuscito grazie alla presenza delle forze dell’ordine messe in campo dal Questore di Catania. Gli otto ultra sono stati indagati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportive. Tra loro, due del Paternò calcio sono stati anche denunciati anche per la violazione del Daspo a cui erano sottoposti.

