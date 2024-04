Tremila litri di gasolio fuorilegge sequestrati in un’azienda della zona industriale di Catania

GDF

Il prodotto petrolifero che era stoccato in una cisterna, occultata in un container, attrezzata con apposita pistola erogatrice

Finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza nel sito della zona industriale della città di un’azienda operante nel settore della logistica. Militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno scoperto il prodotto petrolifero che era stoccato in una cisterna, occultata in un container, attrezzata con apposita pistola erogatrice e contalitri per consentire con ogni probabilità il rifornimento di veicoli a motore.