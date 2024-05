Truffa Ue, concessione agricola su area dell’aeroporto di Sigonella: sequestro da 441mila euro e 5 indagati

Indagini

La scoperta dei carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Messina

Una truffa ai danni dell’Unione europea è stata scoperta dai carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Messina che hanno eseguito la misura – emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della Procura europea di Palermo – del sequestro anche per equivalente di 441mila euro. Secondo gli investigatori un’azienda agricola avrebbe dichiarato la concessione sull’area della base militare dell’aeroporto militare di Sigonella.

Sono cinque gli indagati per la truffa. Secondo l’accusa avrebbero finto di avere la concessione dell’area demaniale in cui è stato realizzato l’aeroporto militare di Sigonella per intascare i contributi europei per l’agricoltura. Un raggiro scoperto dai pm dell’ufficio siciliano della Procura Europea Gery Ferrara ed Amelia Luise. Il provvedimento nasce da una indagine svolta d’iniziativa dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina che hanno scoperto che una ditta catanese, dopo essersi aggiudicata la gara per l’esecuzione di un servizio di «sfalcio d’erba” nella zona aeroportuale, ha richiesto contributi europei sostenendo di avere il possesso titolato dei terreni (si tratta di una superficie di 368,76,13 ettari tra le provincie di Siracusa e Catania). Approfittando di un’apparente ambiguità della parola “concessione», gli indagati hanno finto dunque di aver avuto i terreni in concessione, nonostante fossero pienamente consapevoli che la concessione fosse a vantaggio dell’Aeronautica Militare e che legittimato fosse solo il servizio di sfalcio d’erba e non lo svolgimento di attività agricole oggetto di finanziamento comunitario. Gli indagati sono due fratelli, un ex responsabile di sede CAA (Centro Assistenza Agricola), il titolare dell’impresa individuale e la sua convivente, operatrice del CAA e dunque deputata ai controlli delle pratiche. La truffa ha portato a finanziamenti illeciti per 375.452,57 euro.