Voto di scambio a Paternò, giunta Naso sempre più monca: Comis si dimette

Nel Catanese

E' stato indagato insieme al sindaco nell'ambito dell'inchiesta "Athena" della Procura di Catania

A una settimana dalla bufera sull’Amministrazione comunale, determinata dall’operazione “Athena”, si è dimesso a Paternò l’assessore Turi Comis (nella foto), indagato a piede libero insieme al sindaco Nino Naso per voto di scambio politico-mafioso. «È con grande rammarico ma anche con estremo senso di responsabilità che le comunico le mie dimissioni dalla carica di assessore – scrive Comis nella nota – pur sapendo della mia assoluta estraneità ai fatti contestatimi e con la consapevolezza e la tranquillità di chi ha fatto sempre e seriamente il proprio dovere. Affronterò questa situazione con grande rispetto e fiducia nell’operato della magistratura, in attesa che la mia posizione venga al più presto chiarita. In questo momento nell’interesse esclusivo della mia amata Paternò che non deluderò mai – scrive ancora Comis dopo avere ringraziato il sindaco – reputo di non poter operare con serenità nell’esercizio delle mie funzioni. Dimostrerò la mia assoluta estraneità alle accuse. I miei legami con alcuni soggetti erano solo determinati dal mio lavoro».