Con le “Strade della ceramica” si punta a destagionalizzare il turismo in Sicilia

Il progetto verrà ufficializzato il 18 e 19 maggio in concomitanza con l'evento nazionale “Buongiorno Ceramica”

Sarà tenuto a battesimo il 18 e 19 maggio prossimo, in concomitanza con “Buongiorno Ceramica”, l’evento nazionale che riunisce tutte le città della ceramica d’Italia. E’ il progetto delle “Strade della Ceramica”, lanciato nel corso della 26ª edizione di “Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi” (svoltasi a Terrasini) fra le sei proposte per allungare le stagionalità turistiche in Sicilia. Si tratta delle 5 Dom (Destination Management Organization) siciliane: Islands of Sicily, Madonie-Targa Florio, Sicilia Centrale, Valle dei Templi e West of Sicily, alla quale si aggiunge il progetto delle “Strade della Ceramica” che riunisce i Comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca.«Così come con le Dom, anche la Strade delle Ceramica offrono ai turisti una nuova formula di significativa vacanza esperienziale» ha affermato l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, manifestando grande fiducia nelle prospettive connesse all’iniziativa in questione.

