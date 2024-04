Contro bullismo e body shaming “My skin- including diversity” una nuova linea di make up

società e benessere

A Catania nasce la collezione firmata dal truccatore Orazio Tomarchio. Un inno all'inclusione al di là del colore della pelle

È stata presentata la nuova collezione firmata dal Makeup artist internazionale Orazio Tomarchio, per La Truccheria Cherie. “My skin-including diversity” è un inno all’inclusione, alla cura della pelle ed all’essenzialità, che accompagnia la donna nella quotidianità e nei giorni speciali. Portavoce di un messaggio di inclusione, il “maestro” invita a riflettere sull’importanza della diversità come elemento di personalizzazione e di bellezza, sia nella quotidianità che nel giorno del matrimonio. In un mondo catalogato da canoni stereotipati, da bullismo e body shaming, il truccatore internazionale delle star, Orazio Tomarchio, si schiera a favore della libertà di espressione e della cura di sé, al di là di ogni condizionamento esterno, o categorizzazione di massa.

La nuova collezione