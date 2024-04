Gabriele Peralli è il nuovo a.d. di Telespazio

agenzia

Sostituisce Luigi Pasquali, a.d. dal 2013

ROMA, 16 APR – Il consiglio di amministrazione di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha nominato oggi amministratore delegato Gabriele Pieralli. Telespazio “ringrazia Luigi Pasquali per il prezioso lavoro svolto nel corso degli anni”: è stato amministratore delegato dal 2013. Nato a Firenze nel 1968, Gabriele Pieralli, ingegnere elettronico specializzato in telecomunicazioni, è stato chief operating officer di Telespazio da giugno 2023, in precedenza ha ricoperto incarichi di vertice nel gruppo Leonardo dove dal giugno 2021 è stato managing director della Divisione Elettronica. E’ presidente del cda di Thales Alenia Space Italia.

