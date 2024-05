La Sugar Tax parte da luglio e la Sibeg è pronta a tagliare 120 posti di lavoro a Catania

il caso

La giravolta del Governo. L'ad della società Luca Busi: «Una imposta che avrà un effetto devastante sul settore»

«La Sugar tax partirà dal 1 luglio: la notizia ci lascia senza parole. Perché dopo una serie di rassicurazioni ricevute anche dai precedenti Esecutivi, è proprio il Governo attuale, che tanto si è speso per abolire questa tassa, il primo a farla partire con un preavviso di poco più di un mese. Questa imposta avrà un impatto devastante sul settore delle bibite, sui consumatori, sull’economia del Paese».

Lo ha detto Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola, stabilimento siciliano che imbottiglia e distribuisce le bevande a marchio The Coca-Cola Company, con oltre 400 dipendenti.