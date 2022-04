Borsa: Europa apre piatta, si guarda a nuove sanzioni Russia

MILANO, 05 APR - Avvio di seduta piatto per i principali listini europei. Gli investitori restano alla finestra in attesa di comprendere meglio le decisioni sulle nuove sanzioni alla Russia per i crimini di guerra in Ucraina. Tiene banco il tema dell'energia con le diverse posizioni tra i Paesi del Vecchio continente. Avvio di seduta cauto anche in attesa della riunione dell'Ecofin. Poco mosse Francoforte (-0,09%), Parigi (-0,05%) e Londra (-0,06%). In controtendenza Madrid (+0,11%).

