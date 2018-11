Agata Alonzo, fisico da urlo ma testa sulle spalle: le foto della bellezza catanese

Ecco le immagini di Agata Alonzo, la catanese da un mese nuovo volto del calciomercato in tv al fianco del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Occhi neri, capelli neri da e un fisico da urlo per questa bellezza mediterranea che in una intervista al nostro giornale confessa di voler abbandonare sgabelli tv e comparsate da modella per diventare una brava giornalista sportiva.