Catania, ciclomotore prende fuoco sulla Circonvallazione: divorato dalle fiamme

Per cause uin corso di accertamento, un ciclomotore Honda Sh di vecchia generazione ha improvvisamente preso fuoco in una rotonda della circonvallazione di Catania, all'altezza di San Nullo. Alla comparsa delle prime scintille, il guidatore è riuscito a fermare il mezzo a due ruote, a metterlo sul cavalletto e ad allontanarsi dal ciclomotore che in pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme e distrutto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento totale dell'incedio. Il rogo si è verificato poco dopo le 14, quando sulla trafficata arteria la circolazione non era sostenuta. Traffico rallentato si registra invece in direzione Ognina sulla Circonvallazione, ma non c'entra nulla con il rogo del ciclomotore: è dovuto a lavori in corso.

