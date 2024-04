I poliziotti e il questore di Catania dai bimbi ricoverati in Oncoematologia pediatrica al Policlinico

Solidarietà

Il questore di Catania Giuseppe Bellassai accompagnato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico, ai quali ha donato le tradizionali uova di cioccolato, rivolgendo loro i migliori auguri di buona Pasqua e di una rapida guarigione.

L’arrivo dei poliziotti è stata una sorpresa per i ragazzi che hanno trascorso un momento di spensieratezza insieme agli operatori delle volanti, a cui hanno rivolto tante domande sulle attività che quotidianamente li vedono impegnati per la tutela dei cittadini. Al termine dell’incontro, i piccoli pazienti hanno manifestato soddisfazione ed entusiasmo per l’inaspettata sorpresa.