Il “Tesoro della Regina” è tornato a casa a Sambuca

archeologia

«È un momento storico, che si inserisce in una positiva sinergia tra la Regione, il Museo Salinas, la Soprintendenza di Agrigento e il comune». Lo ha detto Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana intervenuto a Sambuca di Sicilia all’inaugurazione, avvenuta all’interno di Palazzo Panitteri, della mostra archeologica permanente che da oggi annovera anche i reperti del corredo della «Tomba della Regina» di Monte Adranone. Reperti rinvenuti alla fine dell’Ottocento, conservati fin dal loro ritrovamento nel Museo «Antonio Salinas» di Palermo.

All’interno di una teca apposita, da oggi trovano spazio nel museo di Palazzo Panitteri vasi e brocche in terracotta, con immagini mitologiche di guerrieri e ieratiche figure femminili. Presenti anche suppellettili in bronzo. Tutti reperti archeologici databili tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. e che furono recuperati da Antonio Salinas in persona, che li acquistò per 4.000 lire esponendoli nel museo palermitano che, successivamente, porterà il suo nome. I reperti furono scoperti da ignari contadini nel 1886 in cima alla montagna che sovrastava quella che cinque secoli prima di Cristo era Adranon, insediamento greco-punico distrutto e poi riemerso nella collina che guarda sull’odierna Sambuca. Collina che è oggi luogo di conservazione di una pregevole Necropoli, meta ogni anno di numerosi visitatori.