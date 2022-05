Missione salute, modalità e tempi di attuazione del PNRR: a Siracusa convegno nazionale di SIRM e SNR

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, l’assessore regionale alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, il presidente AGENAS Enrico Coscioni, il vice presidente di Confindustria dispositivi medici Angelo Gaiani e il progettista del nuovo ospedale di Siracusa Gianni Plicchi saranno ospiti sabato 21 maggio 2022 al Parco Archeologico di Siracusa per il convegno nazionale organizzato dalla Società scientifica di Radiologia medica e dal Sindacato nazionale dei Radiologi sul tema del PNRR in ambito sanitario e sul suo impatto nell’organizzazione dell’Area Radiologica in Italia.

L’incontro, che nasce da un’idea di Gianfranco Di Fede (Presidente del gruppo regionale della SIRM) e di Giuseppe Capodieci (Coordinatore Nazionale dei dirigenti ospedalieri della SIRM) avrà inizio alle ore 9,30, vedrà la partecipazione, di due importanti radiologi quali l’Assessore Regionale al Lavoro Antonio Scavone e il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, oltre a tutti i portatori di interesse di questo importante processo innovatore, dei vertici delle due organizzazioni mediche dell’Area Radiologica SIRM e SNR con i coordinatori ospedalieri di ogni regione d’Italia e i delegati sindacali delle Aziende sanitarie del Sud Italia.

«Obiettivo della riunione – spiega il coordinatore nazionale Dirigenti ospedalieri SIRM Giuseppe Capodieci – sarà fare chiarezza su tempi e modalità di attuazione del PNRR che prevede ingenti finanziamenti per il rinnovo delle tecnologie obsolete, la digitalizzazione delle aree di emergenza e una nuova organizzazione dei servizi sanitari del territorio con l’istituzione, tra l’altro, di Ospedali e Centri di Comunità».

«Ad oggi – conclude Gianfranco Di Fede- non sono stati ancora del tutto chiariti le modalità e i tempi di sostituzione delle macchine, il ruolo delle Regioni e il dimensionamento del personale specialista, oggi cronicamente carente. A complicare il quadro, il periodo pandemico che ha rivoluzionato organizzazioni e strutture degli ospedali. Per Siracusa sarà anche l'occasione per avere qualche anticipazione sul progetto del nuovo ospedale».

I lavori saranno aperti da una tavola rotonda condotta dal direttore di Panorama Sanità Sandro Franco che affronterà l’impatto del PNRR sull’organizzazione dell’Area Radiologica in Italia in era post-covid alla quale parteciperanno il presidente nazionale SIRM Vittorio Miele, il presidente della Fondazione SIRM Roberto Grassi, il presidente nazionale SNR Paolo Sartori e il presidente della Sezione Gestione Risorse SIRM Bruno Accarino. Dopo i saluti delle autorità locali, i lavori saranno introdotti dal coordinatore nazionale Dirigenti ospedalieri SIRM Giuseppe Capodieci.

Il presidente eletto SIRM Andrea Giovagnoni relazionerà sul nuovo approccio a un vecchio problema nel rinnovamento delle attrezzature radiologiche cui farà seguito l’intervento del segretario nazionale SNR Fabio Pinto sull’impatto del PNRR nelle piante organiche delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Quindi parlerà il progettista del nuovo ospedale di Siracusa Giuseppe Plicchi sulla riprogettazione degli ospedali mentre a portare la voce del settore industriale sarà il vice presidente di Confindustria Dispositivi Medici Angelo Gaiani. Il presidente AGENAS Enrico Coscioni relazionerà sul nuovo modello di assistenza territoriale seguito dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sul ruolo delle Regioni. I lavori saranno conclusi dal sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri.

