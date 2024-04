OMCeO Catania, alla Torre Biologica focus su farmacologia clinica

Convegno nell’Aula Magna “Ferdinando Latteri”

CATANIA – Scheda tecnica e appropriatezza prescrittiva, prescrivibilità e rimborsabilità dei medicinali: come rendere sostenibile il Sistema Sanitario Nazionale? Questo il focus al centro del convegno “Appropriatezza prescrittiva e procedure regolatorie nella pratica clinica” in programma sabato 20 aprile – a partire dalle ore 8.30 – nell’Aula Magna “Ferdinando Latteri” della Torre Biologica (Via Santa Sofia 89, Catania).

Organizzato dall’OMCeO (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri) della provincia di Catania, dall’Università di Catania e dalla FNOMCEO(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), il seminario rientra tra gli appuntamenti formativi istituiti dall’OMCeO catanese. A moderare la giornata saranno Adriana Di Gregorio e Giuseppe Distefano.