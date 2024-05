Allerta gialla per meteo in Trentino, in arrivo temporali

agenzia

Previste precipitazioni fino a 100 millimetri

TRENTO, 15 MAG – La protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta gialla per maltempo e rischio idrogeologico a partire dalle 16 di oggi, 15 maggio, fino alle 24 di domani, 16 maggio. Secondo le previsioni, i flussi meridionali umidi interesseranno la regione fino alla sera di giovedì. Oggi, si prevedono precipitazioni diffuse e localmente intense, specie sui settori sudorientali e in serata, quando potranno assumere carattere di rovescio temporalesco. Entro le prime ore di domani, sono attese precipitazioni medie di 30-60 millimetri, con massime localmente superiori a 100 millimetri. Per le caratteristiche delle piogge, molto disomogenei, si ritengono possibili criticità dovute a erosioni e smottamenti, ruscellamenti superficiali, allagamenti e colate, con disagi anche alla viabilità.

