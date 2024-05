Elezioni europee, Meloni capolista: «Scrivete Giorgia e cambiamo l’Ue mandando anche lì la sinistra all’opposizione»»

VERSO IL VOTO

Il colpo di teatro arriva solo alla fine: perché la candidatura in tutte le circoscrizioni era oramai più che scontata ma lei chiede anche di scrivere sulla scheda «solo Giorgia, il mio nome di battesimo» perché «io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo». Lo dice Giorgia Meloni dopo quasi un’ora di comizio, tra una battuta e l’altra pure sulle sue condizioni, «sull’ottovolante» per gli otoliti. Lanciando non solo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le europee ma anche la sfida a pesare il suo consenso personale, dopo un anno e mezzo alla guida del governo.

La premier dal palco vista mare di Pescara chiama il suo popolo al plebiscito su di sé (“Giorgia Meloni detta Giorgia” sarà la dicitura sulla lista che consentirà di indicare come preferenza solo il nome) mentre in platea la ascoltano «l’alleato fedele» Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Matteo Salvini, come annunciato all’ultimo, non c’è e fa solo una comparsata, collegato per strada, da Milano. «Ci ha preferito il ponte», dice lei a metà tra lo scherzo e la punzecchiatura. Per poi infilarsi in 73 minuti di discorso in cui ripercorre la storia di Fratelli d’Italia, ricordando che alle scorse europee «mancammo di pochissimo il quorum del 4%” mentre ora il partito punta almeno a confermare quel 26% conquistato il 22 settembre scorso, che ha portato la destra al governo.

Al bivio

Ora, è l’Europa a essere «a un bivio» e tutti «devono essere pronti a fare la loro parte» sprona parlamentari e militanti la premier, che è anche presidente di Fdi e di Ecr, quei conservatori europei che, è convinta, saranno «strategici e fondamentali» nella prossima legislatura Ue. L’impresa, «difficile ma non impossibile», per Meloni, è quella di replicare a Bruxelles «il modello italiano» di una «maggioranza che metta insieme le forze del centrodestra» per «mandare all’opposizione la sinistra anche in Ue».

«Mai con la sinistra» è il mantra, che serve a spazzare via, almeno per ora, le ipotesi di cedimenti dopo il voto, quando ci sarà da sedersi al tavolo delle trattative per i nuovi vertici europei. Anche perché – è il concetto che ripete da inizio anno la Meloni – un conto sono gli accordi per la Commissione, altro è una maggioranza stabile al Parlamento europeo.

Intanto, archiviata la conferenza programmatica (quello che ironicamente anche nel “fantacongresso” che circola tra i Fratelli d’Italia viene definito il ‘Giorgia beach party», che dava parecchi punti in classifica a chi lo pronunciava) ora «c’è la campagna elettorale». E i dirigenti del partito già hanno iniziato a organizzare i prossimi appuntamenti. Non essendo «la leader del Pd so che il partito mi aiuterà», ha detto Meloni lanciando una delle tante stilettate a Elly Schlein, cui tuttavia dà il ruolo di avversaria. E se «Giorgia», come ha detto lei stessa dal palco, in giro andrà poco perché vuole restare concentrata sull’attività di governo, toccherà alla sorella, Arianna Meloni, uscire di più dalle retrovie di qui al voto dell’8 e 9 giugno (un appuntamento per la responsabile della segreteria e delle tessere sarà quasi sicuramente al Sud, in Salento).

Armamentario da comizio

Per il resto la premier sfodera il classico armamentario da comizio, attacca Schlein chiamandola direttamente per nome ma anche il Movimento 5 Stelle quando parla del Superbonus come della «più grande patrimoniale al contrario» fatta in Italia. E poi la natalità che deve diventare centrale, la difesa delle origini «guidaico-cristiane» dell’Europa, il cambio di passo già impresso a Bruxelles sulle politiche green, sull’auto, sui migranti. E l’ennesima difesa di Edi Rama (e un attacco a Report) «linciato da quella che poi chiamano Telemeloni, solo perché ha aiutato l’Italia».