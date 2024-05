Nissan Townstar karaok-e, pensato per gli amanti della musica

agenzia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan cambia il volto degli spostamenti quotidiani con il Townstar Karaok-e: un veicolo commerciale unico nel suo genere che porta il karaoke su 4 ruote e dimostra la versatilitá della gamma Townstar. Si tratta di un Townstar Evalia modificato, con una batteria da 45 kWh e un’autonomia totale di 301 km, dotato di un sistema di karaoke integrato per offrire un’esperienza divertente e originale. Nissan Townstar Karaok-e rompe gli schemi, poichê garantisce efficienza elettrica ed eleganza, ma con design e dotazioni tecnologiche concepite per restituire comfort e divertimento. È noto che il canto e la musica riducono lo stress, aumentano i livelli di dopamina e producono endorfine, per questo Karaok-e aiuta ad affrontare la routine quotidiana con maggiore slancio e buon umore. Gli spazi all’interno di Townstar Evalia sono stati riorganizzati per poter ospitare un display da 32″ rivolto verso gli occupanti dei sedili posteriori e un impianto audio con un potente subwoofer. Attraverso app di condivisione istantanea, gli aspiranti cantanti possono accedere a un ampio repertorio di canzoni in diverse lingue, personalizzare intro, brani, design dell’interfaccia, e registrare tramite GoPro le proprie performance da condividere poi con amici e parenti sulla piattaforma social preferita. Per rendere ancora piú coinvolgente l’esperienza, l’illuminazione degli interni e del tetto é sincronizzata con il ritmo della musica, aumentandone l’immersivitá. Anche gli esterni sono stati adattati allo spirito creativo del Townstar Karaok-e. Grazie ad un design Colourflow, la carrozzeria cambia colore al variare dell’angolo di visuale. Dal vivace viola ai piú rilassanti blu e verde, il rivestimento multicolore non passa inosservato. Nissan offre una gamma di varianti di Townstar che consentono di scegliere la versione piú adatta alle proprie esigenze, che sia la musica o qualsiasi altra idea o necessitá. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 15-Mag-24 12:54

