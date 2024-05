Acireale, Via Vittorio Emanuele II: «Di qua non si passa»

Lo dico

Siamo ad Acireale in via Via Vittorio Emanuele II all’altezza del civico 193.Regolarmente le auto vengono addossate ai lati delle piattaforme dei bar, impedendo il passaggio della gente.

Nessuno è mai intervenuto a rimuoverle o a multarle, per quello che mi risulta. Si sarebbe sparsa la voce per limitare l’inciviltà. Le carrozzine che passano si espongono al passaggio di auto in corsaFino ad un certo punto ci sono le transenne pedonali ma senza barriere l’incivile impera

