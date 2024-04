Lo dico

Una foresta di erbacce e arbusti invade Largo Bordighera lato nord. Come ogni anno si arriva in ritardo a ripulire, diventando pericoloso persino posteggiare le macchine. L’attuale Sindaco ci sembra più attento a queste problematiche rispetto ai predecessori. Per favore, faccia ripulire, non solo per eventuali possibili incendi ma anche per l’igiene complessivo della piazza.

