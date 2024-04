Catania: reato ambientale in via San Damiano

Lo dico

In via San Damiano vi è un evidente reato ambientale in quanto all’interno di una casa, tra l’altro occupata abusivamente e, ciliegina sulla torta, sub affittata non vi è un allaccio fognario adeguato e i liquami sgorgano in strada causando maleodori nocivi per la salute e l’ambiente. Nonostante i fatti siano stati segnalati alla Polizia Locale di Catania e alla società Sidra, nonostante siano venuti degli agenti a verbalizzare il fatto, ad oggi NESSUNO ha provveduto neanche a notificare ai signori residenti presso la casa in questione anche il solo buon senso nel chiamare qualcuno per sistemare il dannoTra l’altro, a settembre scorso, fu fatta una denuncia all’Ufficio Pubblica Calamità del Comune di Catania in quanto nella stessa via, vi è una palazzina con muri pericolanti dove vi è passaggio di residenti e bambini, vi sono gettati rifiuti di vario genere che facilitano la proliferazione di blatte, ratti e altri insetti. Ad oggi, NESSUNA AZIONE da parte della Polizia Locale di Catania.Imbarazzante la condotta delle forze del disordine. Siamo abbandonati a noi stessi, abbandonati dalle istituzioni che dovrebbero proteggere i cittadini da tutto ciò. Siamo stanchi!

