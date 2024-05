Catania: successo per il primo campionato di calcio al IV Municipio

Lo dico

Grande festa stamattina al IV Municipio di Catania per il primo campionato di calcio organizzato dalla terza commissione su proposta del consigliere Francesco Nauta. Protagonisti i ragazzi delle scuole del territorio, con la scuola Padre Santo di Guardo che ha sfidato la scuola Petrarca in una entusiasmante partita disputata presso Piazza Beppe Montana.

Un clima di festa e fair play ha caratterizzato l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e appassionati di calcio. Il presidente della commissione, Francesco Nauta, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come lo sport sia un potente strumento di aggregazione e unione tra le diverse realtà del territorio: “Sono felice che il consiglio abbia sposato questa mia proposta – ha dichiarato Nauta -. Lo sport rappresenta un valore fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e per la coesione sociale. È un’occasione per imparare a confrontarsi con gli altri, a rispettare le regole e a lavorare in squadra”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai dirigenti scolastici, Simona Perni e Giuseppe Adonia che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e ai maestri Alice Arena e Marco Stella che hanno accompagnato i ragazzi in questa giornata di sport e divertimento. Il presidente del IV Municipio, Rosario Cavallaro, ha espresso la sua volontà di riproporre il torneo coinvolgendo anche le altre scuole del territorio: “Questo primo campionato è stato un vero successo – ha affermato Cavallaro -. Visto l’entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie, non possiamo che pensare di riproporlo il prossimo anno, coinvolgendo ancora più scuole e creando un appuntamento fisso per promuovere lo sport e i valori di fair play tra i nostri giovani”.

La scelta di disputare la partita presso Piazza Beppe Montana non è stata casuale. Come ha sottolineato il consigliere Nauta, si è voluto valorizzare una delle poche strutture sportive del territorio che, grazie a un recente intervento di riqualificazione, è oggi un vero fiore all’occhiello del IV Municipio.