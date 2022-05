Mascalucia (Ct), via Pisano: asfalto dell'epoca della lottizzazione

Questa è via Nicola Pisano a Mascalucia, traversa di via Beato Angelico. I residenti pagano al Comune tutto ciò che c'è da pagare ma mai il Comune ha messo un po' di asfalto in questa piccola strada di 200 metri, asfalto che risale all'epoca della lottizzazione, 1965. Si prega il sindaco Magra e l'assessore ai lavori pubblici Marchese di interessarsi alla ormai improrogabile manutenzione di questa piccola via Pisano, ora che potrà disporre dei fondi del PNRR.

Ursino Domenico

