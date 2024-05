Rifiuti non ritirati nel week-end nelle zone della movida catanese

Lo dico

Nonostante le mie continue segnalazioni e appelli la situazione di via al Carmine/piazza Sciuti/via Galvagna non migliora ma di contro degrada sempre più, è chiaro che non c’è alcuna volontà politica di porvi un rimedio definitivo, la raccolta dal sabato notte al lunedì pomeriggio non viene fatta, di conseguenza i locali della movida hanno indovinato in questi siti il luogo dove depositare i loro rifiuti.

