Ponte sullo Stretto, esposto di professionisti su regolarità di pareri e documenti

Infrastrutture

E' stato presentato alla Corte dei Conti

Un esposto alla Procura di Messina e alla Corte dei conti e per conoscenza alla Procura di Roma e al Cipess (il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) in merito alla regolarità di alcuni pareri e documenti presentati per la costruzione del Ponte sullo Stretto, è stato presentato da un comitato di oltre quaranta professionisti messinesi, magistrati, persone che dovranno subire espropri, avvocati e docenti universitari. Uno dei firmatari, un avvocato che da anni si batte contro il ponte sullo Stretto spiega: «E’ un esposto strettamente tecnico, in cui i professionisti siciliani hanno puntato il dito contro gli ultimi due passaggi dell’iter del procedimento: il parere del comitato scientifico della Stretto di Messina e la successiva delibera di approvazione da parte del consiglio d’amministrazione della stessa società. I cittadini messinesi hanno chiesto all’autorità giudiziaria di verificare se il parere e la delibera non abbiano creato le premesse per un ingiusto e illecito depauperamento delle casse dello Stato».