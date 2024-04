Biden, sacro impegno a difendere ogni centimetro nella Nato

agenzia

Nel 75/mo Alleanza "piu' grande, forte e determinata che mai"

WASHINGTON, 04 APR – “Dobbiamo ricordare che il sacro impegno che assumiamo verso i nostri alleati – difendere ogni centimetro del territorio della Nato – rende anche noi più sicuri e fornisce agli Stati Uniti un baluardo di sicurezza senza eguali in nessun’altra nazione al mondo. E come i nostri predecessori, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare – cosa dobbiamo fare – per creare un futuro più pacifico”: lo afferma Joe Biden in una nota per i 75 anni della Nato, un’Alleanza “oggi piu’ grande, piu’ forte e piu’ determinata che mai”, dopo l’ingresso di Svezia e Finlandia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA