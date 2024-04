Compra all’asta per 195 mila dollari il loculo vicino a Marilyn

agenzia

E' un finanziere Usa: 'Ho sempre sognato di stare accanto a lei'

ROMA, 03 APR – Il loculo funerario vicino a quello in cui riposa Marilyn Monroe è stato venduto all’asta per 195.000 dollari. Lo riporta il sito online della Bbc. Ad aggiudicarselo un finanziere di Beverly Hills, Anthony Jabin, che ha detto di aver “sempre sognato” di essere accanto alla stella di Hollywood scomparsa il 4 agosto del 1962. La tomba, che si trova a Los Angeles, nel Westwood Village Memorial Park Cemetery, è vicina alla cripta del fondatore di Playboy Hugh Hefner, che acquistò l’altro loculo accanto a quello di Monroe nel 1992. I fan di Monroe, morta all’età di 36 anni, visitano regolarmente la sua cripta a Los Angeles, in California. Anche dopo la morte, il suo mito continua ad affascinare. I suoi oggetti sono stati venduti insieme agli ex possedimenti di Hefner in un’asta intitolata Icons: Playboy, Hugh Hefner e Marilyn Monroe, gestita da Le aste di Julien.

