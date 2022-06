Governo tedesco mette online lista armi mandate in Ucraina

BERLINO, 21 GIU - Sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti che la Germania ha fornito o fornirà all'Ucraina. Berlino ha deciso così di seguire la "prassi dei più stretti alleati, come gli Stati Uniti". Lo rende noto lo stesso esecutivo in un comunicato stampa. La lista comprende sia materiali e armi provenienti dalle scorte della Bundeswehr sia forniture dell'industria bellica tedesca resi possibili dai finanziamenti tedeschi. L'elenco segnala sia gli armamenti già spediti che quelli non ancora forniti. L'elenco sarà aggiornato regolarmente.

