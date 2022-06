NEW YORK, 14 GIU - "Chiedo alle grandi aziende e ai miliardari di pagare la giusta quota di tasse". Lo afferma il presidente Joe Biden, sottolineando che l'aliquota media federale dei miliardari è l'8%. "Non è giusto, dobbiamo fare qualcosa. Sono dell'idea che nessun miliardario debba pagare meno tasse di un insegnante. Non voglio punire nessuno, ma devono pagare la giusta quota di tasse", aggiunge Biden.

