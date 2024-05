Polizia entra a Columbia per riprendere Hamilton Hall

agenzia

Arrestato uno studente

NEW YORK, 30 APR – La polizia è entrata nel campus della Columbia University per riprendere Hamilton Hall, occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Lo ha constatato l’ANSA. Studenti bloccano l’ingresso principale del campus sulla 116ma strada con una catena umana mentre la polizia marcia verso di loro; almeno uno di loro è stato arrestato. Agli studenti dell’ateneo è stato ordinato di stare a casa o nei dormitori. Sul campus poliziotti stanno perquisendo le tende.

