Usa condanna l’omicidio del giovane israeliano in Cisgiordania

agenzia

E violenze successive contro civili palestinesi

WASHINGTON, 15 APR – Gli Usa hanno condannato l’omicidio di un adolescente israeliano in Cisgiordania, nonché il conseguente scoppio di violenza nei territori palestinesi occupati. “Condanniamo fermamente l’omicidio del quattordicenne israeliano Benjamin Achimeir”, ha dichiarato in una nota il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller, aggiungendo di essere “sempre più preoccupato per le violenze commesse contro i civili palestinesi e i loro beni in Cisgiordania in seguito alla scomparsa di Achimeir”.

