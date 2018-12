Girgenti acque, l’Ati notifica la risoluzione della convenzione di gestione

L’atto in sé è di poche righe, ma è la fine di tutto, e forse l’inizio di altro. L’assemblea territoriale idrica, nella giornata del 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, ha formalmente trasmesso alla Girgenti Acque la notifica della “risoluzione per inadempimenti della convenzione di gestione del servizio idrico integrato del 27/11/2007”. Una lettera che arriva dopo il voto dell’Assemblea dei sindaci di poche settimane fa e in seguito alla pesantissima determinazione del presidente Francesca Valenti nelle quali si accusa la società di manifesta incapacità nella gestione del servizio da parte della società. E adesso?. In realtà i passaggi burocratici della vicenda sono terminati e iniziano, eventualmente, quelli legali.