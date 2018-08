CATANIA - Dai 530,46 euro spesi (ce ne vorrebbero altri 350...) per il ripristino degli impianti sportivi in località Rafa, a Galati Mamertino, alla faraonica diga Pietrarossa, già costata 75 milioni, passando per i nove cantieri, tutti misteriosamente fermi al 50%, di Cammarata, che ha tolto a Giarre il titolo di capitale regionale. C’è davvero di tutto, nella lista che incorona ancora una volta la Sicilia come maglia nera nazionale delle incompiute. In tutto 162 opere, un quarto di quelle censite in tutta Italia. Decenni di attesa, con uno spreco pari a mezzo miliardo di euro.

