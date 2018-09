San Giovanni La Punta, nel garage nascondeva droga: in cella 43enne

CATANIA - Carabinieri della Stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato a San Giovanni La Punta il 43enne Fabrizio Trovato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In una nota, gli stessi i carabinieri riferiscono che un «approfondimento info-investigativo» li ha condotti l’altra sera nell'abitazione di Trovato, «e precisamente nel garage ubicato sotto di essa, dove il pusher si era organizzato per occultare, trasformare e dosare gli stupefacenti da piazzare al dettaglio». Nel locale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4,2 kg di marijuana, una decina di grammi di hashish, 4 bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.