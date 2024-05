Lo schema su punizione è geniale: gol da pochi metri dalla porta

Video dalla rete

È il gol realizzato da Clay Holstad, calciatore del Rhode Island, squadra del campionato USL americano. Durante la partita contro il Phoenix Rising, Holstad ha segnato con uno schema su punizione in area. Un compagno ha fatto passare il pallone sotto le sue gambe, lasciando spazio a Holstad per segnare con un tiro a giro nel sette. Nonostante questa prodezza, il Rhode Island ha perso per tre a uno.

