Il capo di una compagnia aerea per cani vola per 3 ore e mezza in una gabbia

Video dalla rete

C’è una nuova compagnia aerea per cani da 6.000 dollari a volo, si chiama Bark Air e ha intercettato un nuovo e redditizio bisogno: il cane di lusso che deve spostarsi con il proprietario quando quest’ultimo deve volare o ha l’aereo privato occupato.

Ma quanto può essere sgradevole per l’amico a quattro zampe restare durante il volo dentro una gabbia per cani nella stiva Matt Meeker, fondatore e amministratore delegato di Bark Air, ha deciso di scoprirlo in prima persona.

In un’audace trovata di marketing, Meeker si è infilato in un trasportino per cani, è stato caricato su un piccolo aereo tramite un nastro trasportatore e poi ha volato dal sud della Florida a New York City. Al termine del volo, durato 3 ore e 27 minuti, Meeker ha dichiarato: «Non so perché una persona dovrebbe scegliere di fare questo al proprio cane».