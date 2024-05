Il video delle prove della Bugatti Bolide in pista, su asciutto e bagnato

Video dalla rete

Le immagini su strada della Bugatti Bolide, l’incredibile ‘supercar’ dotata di 1.578 cavalli. Si tratta di un’auto potentissima in grado di sviluppare una velocità massima di 380km/h. Ma non esiste un circuito con un rettilineo abbastanza lungo perché possa essere provata al massimo delle sue potenzialità. Ecco il video in pista a Imola e le prove su terreno bagnato

