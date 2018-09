Incendio nel Pisano: ultrà protestano

PISA, 25 SET - Dopo i primi 15 minuti di partita gli ultrà del Pisa che occupano la porzione centrale della Curva Nord hanno abbandonato lo stadio dove si sta giocando il derby tra i nerazzurri e l'Arezzo, valevole per la terza giornata del campionato di serie C. Prima di uscire dal settore hanno esposto uno striscione con la scritta: "La nostra terra brucia e volete giocare per noi oggi non c'è partita".