Catania: auto Polizia municipale occupa due posti per disabili per circa 40 minuti

Questa volta sono i cittadini catanesi a biasimare la polizia locale. E lo fanno con una fotografia che testimonia una certa strafottenza nel parcheggiare dove non si dovrebbe e per giunta negli spazi riservati ai disabili e per di più occupando due posti con un'auto!

