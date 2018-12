Da Parigi a Bologna con Liszt e Rossini

BOLOGNA, 11 DIC - A Liszt e Rossini, e alle rotte dei loro percorsi che si intrecciano sotto le due Torri, sono dedicate la mostra e la rassegna di incontri e concerti 'Da Parigi a Bologna, in viaggio con Liszt e Rossini', dal 12 dicembre al 31 gennaio alla Biblioteca d'arte di San Giorgio in Poggiale. La mostra è promossa dalla Fondazione Istituto Liszt e nasce in collaborazione con Genus Bononiae-Musei nella Città. Il percorso propone documenti d'archivio come due lettere autografe dei compositori e 25 pannelli che raccontano i viaggi di Liszt che, giovanissimo, parte da Vienna, passando per Parigi fino al suo arrivo in Italia: il focus è incentrato sul soggiorno bolognese del 1838 e sul rapporto di amicizia con Rossini, di cui si celebra quest'anno il 150/o anniversario della scomparsa. Previsti anche diversi eventi dove musica, arte e cultura si intrecciano, tra cui un approfondimento su Marie d'Agoult, la compagna di Liszt che lo seguì nel viaggio italiano, e concerti e conferenze su pianoforti storici.