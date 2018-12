Hiromi e Benson protagonisti Umbria jazz

PERUGIA, 19 DIC - Dopo i già annunciati King Crimson, Diana Krall e Paolo Conte altri grandi nomi si vanno ad aggiungere al programma di Umbria Jazz 2019 all'Arena Santa Giuliana. Il 15 luglio è in programma un doppio set con Hiromi e George Benson. Hiromi torna a Umbria Jazz nella formula del piano solo, dopo che, due edizioni fa, aveva suonato in duo con l'arpista colombiano Edmar Castaneda. Nella solo performance pianistica - sottolinea Umbria jazz - riesce a esprimere nel modo migliore la multiforme vena creativa, supportata da una tecnica "straordinaria". Le influenze rock, progressive, jazz, fusion l'hanno resa un'artista originale che ottiene grandi riconoscimenti e premi per tutti i suoi dischi. Chitarrista jazz considerato tra i più grandi di sempre, cantante di r&b, crooner, songwriter dalla vena soul, pop star George Benson è artista dal multiforme talento. Vincitore di dieci Grammy (con venticinque nominations) ha saputo compiere una sintesi virtuosa tra le anime della Black Music.