Lady Gaga torna single

NEW YORK, 20 FEB - Lady Gaga e Christian Carino non sono più una coppia. Il fidanzamento è stato rotto solo dopo pochi mesi. "Semplicemente non ha funzionato - ha fatto sapere la popstar attraverso un suo portavoce -. Le relazioni a volte finiscono. Non c'e' alcun dramma dietro". Le indiscrezioni su una possibile rottura erano cominciate a circolare dopo che Gaga, 32 anni, non aveva al dito il suo anello di fidanzamento alla scorsa cerimonia dei Grammy il dieci febbraio. La cantante, inoltre, non aveva ringraziato Carino durante il suo discorso per il premio alla canzone 'Shallow'. Nessun riferimento al fidanzato neanche durante il giorno di San Valentino. Gaga aveva annunciato il fidanzamento con il talent agent, 49 anni, lo scorso ottobre durante la 25/a edizione di Women in Hollywood. I due si frequentavano dal febbraio del 2017.