Supercoppa:Simeone più vincente Atletico

ROMA, 16 AGO - Un poker per sognare, quattro reti per stendere il Real Madrid e alzare al cielo di Tallinn la terza Supercoppa Europea della propria storia. Tre su tre per i colchoneros che, quando arrivano in finale in questa competizione, non sbagliano un colpo. Successi contro Inter, Chelsea e appunto Real per gli uomini di Diego Simeone, riuscito finalmente a prendersi la sua gustosa rivincita contro i blancos. Le sconfitte nelle finali di Champions subite nel 2014 e nel 2016 ancora bruciano eccome, ma il trionfo in Estonia serve a mitigare quelle delusioni. Con questo trofeo, il Cholo diventa l'allenatore più vincente della storia dell'Atletico Madrid, avendo conquistato 2 Europa League, 2 Supercoppe Europee, una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola. Un Real che per Diego Costa, il trascinatore dell'Atletico Madrid nella sfida di ieri sera, resta comunque fortissimo nonostante l'addio a Cristiano Ronaldo: ''Cr7 mancherà molto, ma Real resta comunque una squadra fortissima con grandi campioni''.