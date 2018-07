Lampedusa e Favignana tra le isole più amate dagli italiani

PALERMO - Per gli italiani estate è sinonimo di mare e le isole rappresentano la risposta perfetta per chi desidera immergersi in acque cristalline e sentirsi davvero lontano dalla frenesia quotidiana. L’Italia, che oltre a Sicilia e Sardegna è ricca di piccole formazioni insulari, rappresenta quindi la scelta ideale per una vacanza all'insegna di mare e sole. Il motore di ricerca viaggi momondo.it ha analizzato i propri dati per scoprire quali piccole isole del Bel Paese hanno conquistato quest’anno il cuore dei viaggiatori tricolore.

Non c’è dubbio: gli italiani che cercano una vacanza su un’isola nostrana sognano le perle di Campania e Sicilia, entrambe regioni con ben due destinazioni nella top 5: rispettivamente Ischia e Capri (1° e 2°) e Lampedusa e Favignana (4° e 5°). La spunta sull'ultimo gradino del podio la sempre amatissima Isola d’Elba, che lo scorso anno era addirittura fuori dalle prime dieci posizioni di questa speciale classifica.

Lampedusa. Ospitata dall'arcipelago delle Pelagie, sebbene appartenga amministrativamente alla provincia di Agrigento, rientra geologicamente nel continente africano: qui è possibile godersi il caldo anche quando altrove iniziano a farsi sentire le temperature autunnali, concedendosi tuffi e bagni in un mare spettacolare. La baia che ospita la Spiaggia dei Conigli e l’isolotto che le sta di fronte è un luogo paradisiaco, una perla per la tintarella, nuotate e immersioni. Tra un tramonto ad Albero Sole, il punto più alto dell’Isola, e un giro in barca, la cucina a base di pesce locale saprà deliziare anche i palati più esigenti.

Favignana. La prima delle isole Egadi raggiungibile con traghetti e aliscafi da Trapani, da cui dista meno di 10 km. È un lembo di terra di appena 19 km2, caratterizzato da due zone pianeggianti divise da una dorsale montuosa: questa conformazione particolare conferisce all'isola la forma di farfalla adagiata sul mare, come la definì il pittore Salvatore Fiume.