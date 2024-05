Anniversario Statuto siciliano, giornata di festa per 170 bambini

Celebrazioni

Gli studenti hanno accolto l'invito del presidente della Regione e hanno trascorso la mattinata tra i viali del parco di Palazzo d’Orleans

Festa nei giardini di Palazzo d’Orleans a Palermo in occasione del 78esimo anniversario dell’autonomia siciliana. Centosettanta giovanissimi studenti, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, accogliendo l’invito del presidente della Regione, hanno trascorso la mattinata tra i viali del parco, accompagnati dai loro docenti e dalle dirigenti scolastiche Rosalba Flora per l’istituto comprensivo Rosario Livatino di Ficarazzi e Antonella Di Bartolo per l’istituto Sandro Pertini di Palermo.