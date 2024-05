Palermo: è stata ritrovata Giulia Duro, la giovane di 19 anni scomparsa lunedì

Il lieto fine

Dopo l'allarme dei genitori le associazioni di volontariato si sono mobilitate per le ricerche

È stata ritrovata dai Carabinieri Giulia Duro la ragazza di 19 scomparsa a Palermo nella zona di via Oreto lo scorso lunedì mattina. La famiglia aveva lanciato un appello visto che non aveva notizie da due giorni. Era scattato un fitto passaparola per ritrovare la giovane.I militari sono risaliti a Giulia grazie al cellulare e la scorsa notte sono riusciti a trovarla. Una volta rintracciata è stata portata all’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sono buone.Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un allontanamento volontario.

