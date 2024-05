1 Maggio Taranto, Salis ‘per Ilaria luce in fondo tunnel’

agenzia

Il padre dell'attivista, 'ora più serena'

ROMA, 01 MAG – “Ilaria sta abbastanza bene, oggi era serena; abbiamo avuto uno scambio molto sereno e abbiamo riso parecchio che fa bene a tutti e due in questo periodo. Ora va un po’ meglio” e grazie alla candidatura alle Europee “vede un po’ di luce in fondo al tunnel”. Lo dichiara all’ANSA Roberto Salis, papà di Ilaria, l’attivista da 15 mesi reclusa in Ungheria, a margine del concerto del 1 maggio a Taranto. “Bisogna provarle tutte – ha continuato Salis – D’altronde con i soprusi cosa bisogna fare? Bisogna trovare delle alternative e qui chiaramente si stanno un pochino piegando le regole. Se non si riesce a trovare altre strade, dobbiamo percorrere quello che abbiamo a disposizione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA