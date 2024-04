Bardi sulle elezioni in Basilicata, ‘la vittoria è chiara’

agenzia

POTENZA, 22 APR – “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”. Lo ha scritto, in una nota, il governatore lucano uscente, Vito Bardi (centrodestra), riconfermato alla guida della Regione Basilicata.

