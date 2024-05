Catania, domani si inaugura la casa del Made in Italy alla presenza del ministro Urso

Visita istituzionale

Venerdì tappa al nuovo stabilimento di STMicroelectronics con il vicepresidente della commissione Europea Vestager

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà domani a Catania, alle 11.30, per l’inaugurazione della Casa del Made in Italy, in via Etnea 215. Il progetto delle Case del Made in Italy punta a costruire una cabina di regia per far sì che ci sia un raccordo tra le sedi territoriali e le direzioni generali centrali del Mimit, e poter lavorare in sinergia con gli stakeholders per fornire risposte alle esigenze del territorio.

Dopodomani, dalle 9:30, il ministro Urso visiterà il nuovo stabilimento di STMicroelectronics di Catania con il vicepresidente della commissione Europea e commissario Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager.

